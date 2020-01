Les comptes d'épargne n'ont jamais aussi peu rapporté en Suisse, selon les estimations de Moneyland.ch. En moyenne, leur rémunération a chuté à 0,05% par an, "un niveau jamais atteint jusqu'à présent", a précisé mardi le portail de services financiers.

La situation n'est guère meilleure pour les comptes de prévoyance 3a, dont le taux médian se situe à 0,15%. Et les comptes de salaires ne bénéficient plus de rémunération, a ajouté Moneyland.ch dans un communiqué.

Seule exception à cette situation, les comptes d'épargne pour jeunes et étudiants qui affichent des rémunérations légèrement plus élevées, avec en moyenne un taux de 0,5% par an, mais avec des restrictions sur notamment le niveau d'épargne.

Les taux négatifs ne sont pas encore à l'ordre du jour pour les petits épargnants en 2020, a estimé Benjamin Manz, le directeur de Moneyland.ch.

Certaines banques ont cependant mis en place des pénalités pour les épargnants aisés. La Banque cantonale d'Argovie a ainsi mis en place un taux négatif de -0,8% à partir d'une fortune de 2 millions de francs.

Credit Suisse, la Neue Aargauer Bank et la Banque cantonale de Glaris ponctionnent -0,75% à partir du même montant. La Banque cantonale des Grisons réclame -0,75% à partir de 250'000 francs et Postfinance -1% à partir de ce niveau, a énuméré Moneyland.ch.

Neuer Inhalt Horizontal Line