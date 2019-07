Selon le portail financier Moneypark, les taux hypothécaires ont reculé en juin et devraient encore baisser pendant un certain temps (archives).

Les taux hypothécaires en Suisse continuent de frôler des niveaux historiquement bas, selon le prestataire de services financiers Moneypark. Les risques pesant sur la conjoncture mondiale et la prudence des grandes banques centrales continuent d'affaiblir les taux.

"Les taux hypothécaires continuent de se trouver sur la pente descendante", a indiqué mardi Moneypark dans son étude mensuelle.

Selon le relevé du portail financier, l'ensemble des taux commerciaux pratiqués en Suisse ont reculé. Celui du Libor à trois mois a baissé de 1 point de base sur un mois à 0,97% fin juin, tandis que le taux fixe d'un emprunt sur deux ans a abandonné 5 points à 0,96%.

Parmi les plus longues échéances, le taux fixe sur cinq ans s'est établi fin juin à 0,99%, en repli de 2 points de base comparé à fin mai, et celui sur dix ans a chuté de 7 points à 1,18%.

Les taux se trouvent en baisse quasi continuelle depuis septembre 2018 et devraient le rester encore pendant un certain temps. La Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) ont en effet annoncé leur intention d'assouplir davantage au besoin leur politique monétaire.

La Banque nationale suisse (BNS) a récemment fait savoir qu'elle avait toujours de la marge pour rendre sa politique monétaire encore plus accommodante.

D'ici la fin de l'année, les spécialistes de Moneypark s'attendent à voir les taux à deux ans évoluer entre 0,83% et 0,98%, le cinq ans entre 0,85% et 1,0% et le dix ans entre 1,02% et 1,22%.

