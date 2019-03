Après avoir constaté la rupture d'une pièce d'articulation sur l'un de leurs trams Cobra, les transports publics zurichois (VBZ) vont examiner les 88 véhicules de ce type qu'ils possèdent. La vérification prendra dix jours.

La rupture d'une bielle - barre destinée à transmettre un mouvement entre deux pièces articulées - a été détectée lors d'un contrôle au dépôt, ont communiqué jeudi les VBZ. La pièce a été remplacée et la défaillance n'a pas porté à conséquence. La rupture d'une bielle peut dans le pire des cas entraîner un déraillement, selon les transports publics zurichois.

Jusqu'à ce que tous les trams aient été contrôlés, leur vitesse maximale est réduite à 42 km/h. Selon le site des VBZ, les Cobra peuvent atteindre 70 km/h. La vitesse maximale lors d'un croisement de voies et sur les aiguillages est également abaissée, à 12 km/h. Les virages devront aussi être pris plus lentement. Des retards et des connexions manquées sont à prévoir pour les voyageurs.

