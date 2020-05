Les chimistes cantonaux de Suisse mettent en gardent vendredi contre la mauvaise qualité de certains ustensiles utilisés pour les barbecues. Certains d'entre eux libèrent trop de métaux.

Trois laboratoires cantonaux (Genève, Zurich, Argovie) ont contrôlé l'été dernier 99 objets, pinces à griller, brochettes et autres grilles. Sur l'ensemble des produits examinés, 24, soit un quart, se sont avérés défectueux en raison d'une libération excessive d'un ou plusieurs métaux. "Nous avons été surpris. Nous nous attendions à des produits de meilleure qualité", reconnaît Patrick Edder, le chimiste cantonal genevois, contacté par Keystone-ATS.

La catégorie des rôtissoires de poisson, de viande et de légumes a obtenu des résultats particulièrement mauvais, avec plus de la moitié des non-conformités. Les plus fortes libérations de métaux concernaient principalement le nickel et le manganèse.

M. Edder précise toutefois que la toxicité n'est pas immédiate, mais quelle pourrait affecter de très gros utilisateurs sur le long terme. "La question de la santé n'est pas anodine, mais c'est surtout un problème de mauvaise qualité des produits", explique-t-il. Le chimiste cantonal genevois affirme que la libération de ces métaux est "techniquement évitable" lors de la fabrication des ustensiles.

Les 24 objets incriminés ont été retirés du marché suisse et les importateurs d'ustensiles de barbecue - qui s'approvisionnent majoritairement en Chine - ont été priés d'améliorer les autocontrôles.

M. Edder ajoute qu'un consommateur ne peut pas se rendre compte, à l'achat, de la mauvaise qualité d'un ustensile. "Un prix bas peut être un signe, mais ce n'est pas une règle d'or", estime-t-il. A l'usage, il recommande de vérifier si l'ustensile se corrode rapidement et d'éviter les produits de nettoyage trop agressifs.

