Ce contenu a été publié le 10 juin 2018 14:48 10. juin 2018 - 14:48

Les citoyens valaisans ont enterré la candidature olympique Sion 2026, avec un non à près de 54%. Notre suivi en continu des résultats et réactions.

14h45: opportunité ratée (Frédéric Favre)

Le conseiller d'Etat valaisan Frédéric Favre, qui s'est grandement engagé pour le dossier Sion 2026, a exprimé sa déception à la suite du vote de dimanche. Le projet aurait permis au Valais de participer au renouveau des Jeux olympiques, à des Jeux à taille humaine, a-t-il relevé lors d'une conférence de presse.

14h30: un vote "sage"

Barbara Lanthemann, présidente du Parti socialiste du Valais romand, a salué le refus de la candidature de Sion 2026 par le peuple valaisan. Il s'agit d'un vote "sage", a-t-elle déclaré à la RTS. Pour elle, les supporters du projet n'ont pas été en mesure de donner des garanties que les Jeux d'hiver ne conduiraient pas à de nouvelles coupes budgétaires.

L'escrimeuse Sophie Lamon, toujours sur la RTS, a pour sa part exprimé sa grande déception, regrettant que la mobilisation du monde sportif autour de ce projet n'ait pas suffi à convaincre les Valaisans.

14h15: un non à 53,98% (définitif)

Le Valais a dit non à 53,98% à la candidature aux Jeux olympiques d'hiver de 2026. Le camp du refus à une aide financière de 100 millions de francs l'a emporté avec plus de 10'000 voix d'écart. Le taux de participation est d'environ 62,6%.

13h30: c'est non aux JO

Le Valais dira non à la candidature Sion 2026 pour les Jeux Olympiques. Seules les communes de Chalais et Conthey doivent encore rendre leur résultat, qui ne devrait pas modifier le résultat final.

Toutes les villes de plaine ont voté et refusé la candidature. Avant les résultats des deux dernières communes, le non recueille près de 54% des suffrages, soit plus de 10'000 voix d'avance sur le oui. La ville de Sion refuse la candidature à une majorité de 61%. La participation atteint 62,5%.

13h25: "Le Valais n'est pas mort"

"Le Valais n'est pas mort", a déclaré Vincent Riesen, co-président de la campagne du oui aux Jeux olympiques, alors que le non se dessine à Sion 2026. "On trouvera d'autres projets pour développer le Valais. On se réconciliera aussi avec nos adversaires et on se réunira autour de nouveaux projets fédérateurs", a-t-il dit à RTS Info.

12h55: le non continue à se renforcer

Le non à la candidature Sion 2026 prend de l'ampleur en Valais. Après Martigny, les villes de Naters, Brigue, Sierre et Viège ont à leur tour refusé l'objet. L'écart se creuse en faveur du non.

La tendance au rejet de la candidature s'accentue au fil du dépouillement. Le rejet est marqué dans les villes où il dépasse souvent 55%. Globalement, le non est désormais supérieur à 52% et les villes de Monthey et de Sion n'ont pas encore donné leurs résultats. Il reste environ un cinquième des bulletins à dépouiller dont près de la moitié sont ceux des villes de Sion et de Monthey.

12h45: Martigny a balayé les Jeux

La première ville à avoir rendu son résultat, Martigny, a dit clairement non à une majorité de 61%. Globalement, le non est en avance. Après le vote d'un peu plus de la moitié de l'électorat, l'objet est rejeté par plus de 52% des votants. Les villes de Brigue, Viège, Sierre, Sion et Monthey n'ont pas encore rendu leur résultat.

12h35: le non se confirme

Le non à Sion 2026 semble se confirmer. Après le dépouillement de 104 communes sur 126, plus de 52% des citoyens ont voté contre la candidature. La participation atteint près de 65%.

12h25: le "non" légèrement devant

Après le dépouillement de 99 communes sur 126, le non à Sion 2026 fait la course en tête avec 51,04% des voix. Sur Twitter, les supporters de la candidature ne cachent pas leur inquiétude.

12h10: Scrutin très indécis

Les premiers résultats de la votation sur la candidature Sion 2026 pour les Jeux Olympiques confirment les tendances d'avant scrutin. Après le dépouillement de 60% des communes, il y a moins de 1% de voix d'écart entre le oui et le non.

Les communes qui ont voté jusqu'à présent sont des communes de montagne. Les villes n'ont pas encore livré leur résultat. La participation est élevée avec un taux de plus de 65%.

11h00: Suspense

Le Valais monopolise l'attention en ce dimanche de votations. Les sondages annoncent un résultat serré. Les Valaisans se prononcent sur un soutien financier du canton d'un montant maximal de 100 millions de francs pour l'organisation des JO d'hiver Sion 2026.

L'attente est aussi fébrile sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, à l'enseigne de #Sion2026, on peut lire les derniers pronostics, interrogations et derniers appels à se rendre aux urnes.

Un "non" dans les urnes marquerait la fin de la cinquième tentative valaisanne d'organiser des JO d'hiver (après 1968, 1976, 2002 et 2006). Un "oui" ne marquerait que le début d'un long processus qui comprendra notamment le débat des Chambres fédérales en septembre prochain, le dépôt du dossier de candidature en janvier 2019 et la cérémonie d'attribution des JO 2026 en septembre 2019 à Milan.

