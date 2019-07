Le groupe de luxe Richemont jeudi a connu une croissance des ventes de 9% à taux de change constants au premier trimestre de son exercice décalé 2019/20. D'avril à juin, la performance a été forte au Japon et en Asie. Les ventes ont baissé de 2% dans l'horlogerie.

Le chiffre d'affaires total a atteint 3,74 milliards de francs, soit une hausse de 9% par rapport à la même période l'an dernier. En excluant la distribution en ligne, la progression atteint 6%.

C'est la première fois que l'entreprise publie ses chiffres de ventes au premier trimestre (avril à juin). les analystes, qui ne disposent pas de base de comparaison, tablaient sur une croissance des ventes à deux chiffres, dont près de 5% en termes organiques.

La Compagnie financière, qui regroupe les marques Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier, Roger Dubuis ou Panerai, indique que "la croissance à deux chiffres au Japon et en Asie, et notamment en Chine continentale, et la forte croissance à un chiffre en Amérique a plus que compensé les baisses en Europe, Moyen-Orient et Afrique."

En Europe, la baisse des ventes atteint 1%, quand elle s'élève à 12% au Moyen-Orient et en Afrique.

C'est la joaillerie qui affiche une "croissance à deux chiffres", tandis que les ventes des maisons horlogères ont baissé de 2% en un an.

Neuer Inhalt Horizontal Line