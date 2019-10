Les Verts vont étoffer leur représentation au Conseil des Etats. Ils ont remporté un siège à Neuchâtel et un autre Glaris. L'UDC et le PS en font les frais. Selon les dernières tendances, le PDC et le PLR confirment plus ou moins leur position.

Grosse surprise dans le canton de Neuchâtel, où la candidate des Verts Céline Varra, vice-présidente du parti national, a remporté le siège appartenant jusqu'ici au PS. Le parti écologiste termine même premier, devant le PLR. Céline Varra sera rejointe par Mathias Zopfi, élu dans le canton de Glaris et qui a éjecté le ténor UDC Werner Hösli.

Dans le canton de Vaud, le ticket composé de la socialiste Ada Marra et de la Verte Adèle Thorens fait toujours la course en tête, alors que les résultats des grandes villes ne sont pas encore tombés. L'écart s'est creusé avec le 3e, le PLR sortant Olivier Français.

Le PS doit défendre 12 sièges au niveau national. A Fribourg, le sortant Christian Levrat est arrivé nettement en tête mais n'a pas atteint la majorité absolue. Dans le canton du Jura, la socialiste Elisabeth-Baume Schneider est bien partie pour remplacer Claude Hêche.

Dans le canton de Berne, le sortant Hans Stöckli arrive pour l'instant en deuxième position, derrière l'UDC Werner Salzmann. Il manque encore les arrondissements les plus peuplés.

A Zurich, le sortant socialiste Daniel Jositsch a été réélu dès le premier tour. Le même scénario devrait se dérouler à Bâle-ville avec la candidate socialiste Eva Herzog.

Deux autres candidats sortants du PS devront attendre un deuxième tour pour savoir s'ils rempilent: Paul Rechtsteiner à St-Gall et Claudio Zanetti à Soleure.

Veste pour l'UDC

L'UDC, en raison de la veste enregistrée à Glaris, n'a pour l'instant confirmé que trois de ses cinq sièges actuels. A Schaffhouse, Hannes Germann est réélu, tout comme l'indépendant Thomas Minder, membre du groupe UDC, facilement reconduits au premier tour.

S'ajoute Alex Küprecht à Schwyz. Mais le parti devra défendre au second tour le siège du successeur de Peter Föhn. Le conseiller national Pirmin Schwander est talonné par le PDC Othmar Reichmuth. Jakob Stark remplacera lui son collègue de parti Roland Eberle en Thurgovie.

PDC en bonne voie

Le PDC semble bien parti pour conserver au moins ses 14 sièges et rester le premier parti de la Chambre des cantons. A Uri, Heidi Z'graggen a été élu pour succéder à Isidor Baumann. Erich Ettlin (OW) et Daniel Fässler (AI) ont été reconduits tacitement.

Stefan Engler est réélu dans les Grisons tout comme Pirmin Bischhof à Soleure et Peter Hegglin à Zoug. La Thurgovienne Brigitte Häberli-Koller, seule femme à se représenter, rempile aussi pour un nouveau mandat.

Il faudra attendre le deuxième tour en Valais, bastion PDC. Beat Rieder, en tête, n'a pas obtenu la majorité absolue. Sa collègue de parti Marianne Maret est en deuxième position, suivie du socialiste Mathias Reynard. Le PLR Philippe Nantermod arrive à la quatrième place.

A Fribourg, Beat Vonlanthen devrait conserver son siège au second tour. Dans le Jura, Charles Juillard, vice-président du parti, est sur le point d'être élu pour succéder à Anne Seydoux.

PLR dans l'expectative

Le PLR a déjà confirmé plusieurs de ses 12 sièges. En Suisse romande, Philippe Bauer a repris sans peine la place laissée vacante par Raphaël Comte. L'incertitude demeure dans le canton de Vaud où il faudra attendre le second tour.

Pour le reste, Andrea Caroni a défendu sans problème sa place à Appenzell Rhodes-Extérieures, tout comme Josef Dittli à Uri, Thomas Hefti à Glaris, Damian Müller à Lucerne et Martin Schmid dans les Grisons. Hans Wicki a été reconduit ce printemps par la Landsgemeinde de Nidwald.

A Zurich, Ruedi Noser est en ballotage favorable devant le conseiller national UDC Roger Köppel et la candidate verte Marionna Schlatter.

Les Vert'libéraux ne devraient pas réussir à faire leur retour au Conseil des Etats. Le sort de l'unique siège PBD se joue à Berne où Beatrice Simon est en lice pour succéder à Werner Luginbühl. Son élection semble néanmoins difficile, l'actuelle cheffe des finances cantonales pointant en quatrième position, selon les dernières tendances.

