Une personne âgée boit de l'eau suite aux fortes chaleurs lors d'une opération contre la canicule de la sécurite publique et de la protection civile à Lausanne.

Pour cause de canicule, la ville de Lausanne met sur pied des visites auprès des personnes âgées particulièrement vulnérables. Des moments très appréciés qui se transforment vite en brèves rencontres, au-delà de l'hydratation et des mesures de précaution.

"Les gens nous reçoivent très bien, ils sont demandeurs de notre passage", explique Michel Gandillon. Entre mardi et mercredi, une vingtaine de visites ont été organisées auprès de personnes âgées, selon le chef de la cellule communication DIAM.

Les bienvenus

Quand la porte s'ouvre, les sourires sont de mise même si la chaleur fatigue. "Soyez les bienvenus", lance une des femmes qui reçoit l'assistante de sécurité et le civiliste, avant de prendre place pour un verre d'eau et quelques mots de conversation.

"Je suis tout étonnée de voir comment on prend soin de nous", sourit la personne âgée, visiblement ravie de ce moment de partage. Des questions pratiques sont abordées, par exemple, sur le bon fonctionnement du téléphone.

Lien social

La visite est précédée d'un coup de fil. Ensuite, les collaborateurs de la ville sont clairement identifiables. Bien sûr, il y a les problèmes liés à la canicule, mais c'est aussi un lien social important, souligne Michel Gandillon.

Le service est en principe destiné aux personnes de Lausanne de plus de 75 ans vivant seules à leur domicile et non suivies par un Centre médico-social (CMS). Pour en bénéficier, il convient d'appeler le numéro gratuit 0800 808 808.

