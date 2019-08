Cette année, les Young Boys ne participeront pas au festin de la Ligue des champions. Les Bernois ont échoué en barrage retour, en faisant 1-1 à Belgrade contre l'Etoile Rouge.

Le nul 2-2 concédé au Stade de Suisse lors du match aller a pesé lourd dans cette double confrontation, décidée aux buts inscrits à l'extérieur. Les Serbes y avaient acquis un avantage qu'ils ont défendu bec et ongles, avant de surprendre leurs adversaires juste avant l'heure de jeu par Vukanovic, sur la première véritable occasion de l'Etoile Rouge.

Les champions de Suisse ont repris espoir à la 82e, quand Ben Nabouhane déviait dans son but une volée de Janko. La fin de la partie était intense, YB tentant d'arracher la décision. En vain.

Une grande tension, et une prudence encore plus grande, a caractérisé la première mi-temps, durant laquelle les erreurs et mauvais choix ont été fréquents des deux côtés. Les Serbes, qualifiés au coup d'envoi, ne voulaient pas se découvrir et laissaient l'initiative aux Bernois, qui ne faisaient pas grand-chose de consistant malgré une possession de 58%.

Un seul tir cadré

Le bilan intermédiaire s'avérait famélique: un seul tir cadré pour YB, zéro pour l'Etoile Rouge. Et encore, la frappe d'Aebischer détournée par le gardien Borjan survenait sur un coup franc excentré du Fribourgeois (33e).

Les visiteurs, organisés en 3-4-3, faisaient preuve d'une grande solidité défensive. Mais celle-ci était peut-être aussi due à la frilosité étonnante des Serbes, loin d'être aussi actifs sur la pelouse que leurs bruyants supporters dans les gradins.

A la reprise, les visiteurs se montraient plus pressants, et le match s'animait enfin. Aebischer ne trouvait pas le cadre en bonne position (46e), puis Assalé semait le trouble dans la défense serbe avant de faire le mauvais choix.

Le ciel sur la tête

Gerardo Seoane modifiait rapidement son dispositif, passant en 4-2-3-1 après le remplacement de Zesiger par Fassnacht (51e). Ngamaleu testait Borjan (57e) quelques secondes après que le portier se soit presque fabriqué un autogoal. C'est au moment où YB semblait pouvoir passer l'épaule que le ciel lui tombait sur la tête.

L'Etoile Rouge marquait sur sa première vraie occasion, après une belle action lancée par Marin, et conclue par Vukanovic de la tête sur un centre parfait de Rodic (59e). Les Bernois devaient dès lors inscrire deux buts sans concéder pour renverser la situation. Fassnacht manquait le coche de peu (64e), après un bon décalage d'Assalé.

Seoane jouait le tout pour le tout en faisant entrer Sulejmani et Hoarau à la 65e. Mais le miracle attendu ne se produisait pas, malgré l'autogoal qui permettait aux Bernois d'égaliser. Nsame forçait Borjan à une belle parade (92e).

YB devra donc se contenter de l'Europa League, alors que son adversaire dînera avec les grands pour la deuxième année de suite.

