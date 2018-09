Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 septembre 2018 21:05 29. septembre 2018 - 21:05

Neuf matches, neuf victoires: le premier quart de championnat des Young Boys est sans tache. Le Champion en titre l'a conclu de belle manière à Thoune.

A trois jours de leur rendez-vous de Turin contre la Juventus en Ligue des Champions, les Bernois se sont imposés 4-1 dans ce derby qui l'opposait à l'un de ses deux dauphins. Avec une équipe très remaniée à 72 heures du grand choc, ils ont dégagé une sorte de force tranquille qui impressionne de plus en plus.

L'égalisation de Marvin Spielmann à la 18e après l'ouverture du score de Jean-Pierre Nsame n'a, ainsi, pas troublé la sérénité du Champion. A la demi-heure, Miralem Sulejmani transformait un penalty qu'il avait provoqué pour remettre les siens sur les bons rails. L'heure de jeu qui a suivi a confirmé une impression de plus en plus nette: en la personne de David Von Ballmoos, les Young Boys tiennent vraiment un gardien promis à un grand avenir.

Avec ce premier tour parfait, les Young Boys sont toujours en mesure d'égaler, ou pourquoi pas de battre, le record du FC Bâle. En 2003, les Rhénans avaient entamé leur championnat sur une série de treize victoires de rang. Il reste donc quatre matches à gagner pour les Bernois pour entrer à leur tour dans l'histoire.

Un doublé pour Barnetta

Neuchâtel Xamax et Sion peuvent remercier Tranquillo Barnetta. Auteur du doublé de la victoire de Saint-Gall devant les Grasshoppers, le Champion d'Europe M17 de 2002 a rendu un fier service aux deux clubs romands. Il a privé leur principal rival dans la lutte contre la relégation d'une victoire sans prix. Après cette défaite consommée sur deux réussites inscrites aux 60e et 78e par Barnetta qui avait été introduit à la pause par Peter Zeidler, les Zurichois pourraient devenir dimanche la nouvelle "lanterne rouge" de la Super League si Sion et Neuchâtel Xamax avaient la bonne idée de ne pas perdre à Lucerne et à Zurich.

Neuer Inhalt Horizontal Line