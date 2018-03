Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 juin 2010 16:15 22. juin 2010 - 16:15

Vaduz - Moritz Leuenberger a qualifié de "discussion fantôme" le débat autour d'une interdiction des 60 tonnes, lors d'une rencontre à Vaduz avec les ministres de l'environnement des pays germanophones. "Nous ne pensons pas autoriser ces méga-poids lourds", a-t-il souligné.

Les méga-poids lourds sont comme les burqas: tout le monde en parle mais elles n'existent pas, a relevé devant les médias le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

L'Alliance "Pas de méga-poids lourds", composée de 47 organisations, a annoncé vouloir barrer l'accès aux 60 tonnes par le biais d'une longueur maximale pour les camions fixée dans la loi. Le thème des méga-poids lourds a déjà figuré au menu de plusieurs parlements cantonaux.

Les questions de politique climatique et de biodiversité étaient au centre de la traditionnelle conférence des ministres de l'environnement allemand, lichtensteinois, autrichien et suisse, de même que la Convention alpine.

Après la conférence sur le climat de Copenhague en décembre, Cancun ne doit pas constituer une nouvelle déception, a affirmé Moritz Leuenberger. Il s'est dit confiant que cette conférence serait "un succès réaliste".

