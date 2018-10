Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

28 octobre 2018

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté son cinquième titre de champion du monde de F1. Le Britannique a terminé 4e du Grand Prix du Mexique remporté par Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton ajoute une cinquième couronne à son palmarès après celles de 2008, 2014, 2015 et 2017. Son dauphin Sebastian vettel ne peut plus le rejoindre alors qu'il ne reste plus que deux courses à disputer.

"C'est un sentiment très étrange, je veux commencer par féliciter tous les supporters, a expliqué le Britannique qui vient de rejoindre Juan Manuel Fangio dans l'histoire avec cette 5e couronne. Je veux remercier toute mon équipe. On a accompli tellement de travail au fil de toutes les courses. Fangio a réalisé ça aussi avec Mercedes, cela rend la situation surréaliste pour l'instant. Cela a été une course horrible. J'ai pris un bon départ, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé, on a beaucoup souffert."

Une course "horrible" parce que l'Anglais n'a pas pu partir seul et contrôler la course. Il a cédé le commandement aux Red Bull et a ensuite géré, puisqu'il devait finir dans les sept premiers pour être sacré à Mexico. Plutôt que de risquer un accrochage, Hamilton a laissé Ferrari et Red Bull s'expliquer tout devant. C'est aussi ça la force des grands champions.

