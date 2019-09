Le Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes a remporté le Grand Prix de Russie de Formule 1 à Sotchi. Il a devancé son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas et le Monégasque Charles Leclerc.

Au terme de cette 16e manche du Championnat du monde, Hamilton compte 73 points d'avance sur Bottas au classement des pilotes. C'est la quatrième fois qu'Hamilton s'impose à Sotchi (82e succès au total) et c'est le neuvième doublé réussi cette saison pour la firme allemande.

Une semaine après leur doublé à Singapour, les Ferrari ont connu une journée plus difficile au bord de la Mer Noire. L'Allemand Sebastian Vettel, qui avait pris le meilleur départ, a été contraint à l'abandon suite à des problèmes mécaniques peu avant la mi-course tandis que Leclerc a choisi un mauvais moment pour changer ses pneus au stand.

Jusque-là, la sérénité ne semblait pas régner au sein de l'écurie italienne. Après six tours, elle a demandé par radio à Vettel de laisser passer Leclerc. L'Allemand a ignoré l'ordre. Le Monégasque n'a pu passer devant que lors du stop pour changer les pneus. Leclerc s'était arrêté au 23e tour et Vettel s'est retrouvé derrière lui.

Deux tours plus tard, Ferrari envoyait un nouvel ordre à Vettel: "Stop the car, stop the car!". Cette fois-ci, le vainqueur de Singapour s'exécutait et se garait dans une zone de sécurité en raison d'un problème mécanique.

Pour le Franco-Suisse, Romain Grosjean, la course n'a même pas duré un tour. Le pilote de l'écurie Haas a été sorti de la piste par l'Austalien Daniel Ricciardo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis Les élections nationales auront lieu dans trois semaines. Nous aimerions savoir quels sont selon vous les défis politiques prioritaires et pour quel parti vous voteriez aujourd'hui. L’enquête ne prend qu’environ 10 minutes.