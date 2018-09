Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Deux journalistes britanniques et une consoeur argentine ont été arrêtés vendredi par des militaires vénézuéliens dans la localité de Paraguachon (nord-ouest), à la frontière de la Colombie. Ils ont été libérés après huit heures de détention.

"Les journalistes Laura Saravia (argentine), Dan Rivers et Barnaby Green (britanniques) ont déjà été libérés. Ils ont été incarcérés et détenus au secret" dans un poste de commandement de la Garde nationale à Rio Limon (Etat de Zulia), a annoncé le Syndicat national des employés de presse (SNTP) sur Twitter.

Les trois reporters avaient été arrêtés alors qu'il sortaient du pays, selon la même source.

Ils "sont restés au Venezuela durant trois jours pour réaliser des reportages sur le tourisme", avait indiqué le syndicat, sans préciser qui était leur employeur. La date d'entrée des trois reporters dans le pays n'était pas clairement établie.

Selon leurs comptes sur les réseaux sociaux, ils travaillaient actuellement pour le groupe de production audiovisuel ITN.

Arrêtés ou expulsés

Dan Rivers a été auparavant correspondant de la chaîne CNN à Londres et Bangkok, d'après son profil Linkedin, tandis que Laura Saravia est passée par la BBC, NBC (Etats-Unis) et Televisa (Mexique), selon son blog. Le caméraman Barney Green a fait partie de la rédaction de Sky News à Londres et Washington, d'après son profil Linkedin.

Plusieurs journalistes on été arrêtés ou expulsés ces dernières années par les autorités vénézuéliennes pour défaut de visa de journalistes, alors que les médias du monde entier ont les yeux braqués sur ce pays pétrolier englué dans une profonde crise économique et sociale.

Le SNTP a églament dénoncé l'arrestation mercredi dernier de trois personnes engagées pour la sécurité des journalistes. Ils se trouvent au siège des renseignements à Maracaibo (capital zuliana).

