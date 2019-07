Le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué mercredi soir à condamner unanimement le raid qui a touché la veille un centre pour migrants en Libye. L'ONU avait pourtant qualifié la frappe de possible "crime de guerre".

Après deux heures de réunion mercredi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas condamné unanimement l'attaque meurtrière qui a touché un centre de migrants en Libye. Le feu vert définitif de Washington n'est jamais venu, selon des diplomates.

Aucune explication n'a pu être obtenue dans l'immédiat auprès de la mission américaine sur les raisons du blocage par les Etats-Unis de ce projet de texte proposé par le Royaume-Uni. Pendant la réunion convoquée en urgence à la demande du Pérou, président en exercice du Conseil de sécurité en juillet, tous les participants avaient cependant condamné oralement l'attaque, selon un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Tous avaient aussi souligné la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un retour à un dialogue politique, a-t-il ajouté. Sans accuser une partie ou une autre, le projet de texte britannique reprenait l'ensemble de ces éléments et soulignait aussi la profonde préoccupation du Conseil devant l'aggravation de la situation humanitaire en Libye. Il réclamait également aux Etats membres de l'ONU un plein respect de l'embargo sur les armes décrété en 2011.

Soutien américain à Haftar

Ce n'est pas la première fois que le Conseil se révèle dans l'incapacité de prendre une position commune depuis l'offensive début avril du maréchal Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, où siège le Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj.

Depuis la mi-avril et un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et Khalifa Haftar, un projet britannique de résolution réclamant un cessez-le-feu est resté lettre morte sur la table du Conseil de sécurité.

Selon des diplomates, "les Etats-Unis ne veulent pas de résolution" qui critiquerait l'offensive du maréchal Haftar. En avril, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, avait vivement dénoncé l'incapacité de la communauté internationale à adopter une position commune sur la Libye.

Le maréchal Haftar est notamment soutenu par l'Egypte et les Emirats Arabes Unis tandis que le GNA bénéficie de l'appui de la Turquie. Selon une source onusienne, lors d'une rencontre les 22 et 23 juin, Ghassam Salamé n'a pas réussi à faire endosser au maréchal Haftar l'idée d'un cessez-le-feu. Ce dernier s'est borné à accepter d'étudier de petites mesures de confiance à conclure avec son adversaire, selon la même source.

Deuxième fois

Au moins 44 migrants ont été tués et une centaine blessés dans une frappe contre un centre de détention près de la capitale libyenne Tripoli. Le raid a été condamné mercredi par la communauté internationale et dénoncé comme un possible "crime de guerre" par l'ONU.

C'est la deuxième fois que ce centre pour migrants est touché depuis le début de l'offensive des pro-Haftar. Les forces de M. Haftar ont nié mercredi leur responsabilité dans la frappe, accusant ses rivaux de "fomenter un complot" pour leur faire endosser la responsabilité du carnage.

Des médias pro-Haftar ont pourtant fait état mardi soir d'une "série de raids aériens" à Tripoli et Tajoura. Ce secteur abrite plusieurs sites appartenant aux groupes armés pro-GNA et est régulièrement la cible de raids aériens des pro-Haftar.

Pas un "pays sûr"

D'après l'ONU, les centres de détention libyens comptent 5700 réfugiés et migrants, dont 3800 sont en position de vulnérabilité face à des combats.

En 2019, plus de 3000 réfugiés et migrants interceptés en mer ont été reconduits en Libye alors que personne ne peut affirmer qu'il s'agit d'un "pays sûr" pour leur sécurité, a par ailleurs fait valoir aux membres du Conseil de sécurité un responsable de l'ONU, en critiquant implicitement ces retours forcés.

Le patron de l'ONU Antonio Guterres a demandé une "enquête indépendante" sur l'attaque contre le centre et réitéré son appel à un "cessez-le-feu immédiat en Libye". "L'ONU avait fourni la localisation exacte du centre de détentiaux parties" en conflit afin d'éviter qu'il ne soit pris pour cible, a expliqué le porte-parole de M. Guterres. aux parties" en conflit afin d'éviter qu'il ne soit pris pour cible, a expliqué le porte-parole de M. Guterres.

