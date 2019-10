Titulaire depuis qu'il a signé à Augsbourg, Stephan Lichtsteiner est de retour en équipe de Suisse. Le Lucernois a été retenu dans le groupe pour les matches au Danemark et contre l'Irlande.

La présence du capitaine - puisque le sélectionneur a continué de l'appeler ainsi même quand il ne faisait pas appel à lui - est la principale information d'une liste dans laquelle ne figure donc pas, on le sait depuis jeudi, Xherdan Shaqiri, blessé au mollet. "La hiérarchie, totalement acceptée par le groupe, n'a pas changé", répète du reste le Mister. Ainsi, s'il joue d'entrée, Lichtsteiner portera le brassard.

Michael Lang a lui aussi été convoqué, ce qui n'avait pas été le cas en septembre. Ces deux retours font mathématiquement deux victimes, François Moubandje et Silvan Widmer.

Devant, Albian Ajeti et Christian Fassnacht - le buteur providentiel de YB jeudi soir contre les Glasgow Rangers - n'ont pas non plus été retenus par le sélectionneur national. Au contraire de Djibril Sow (qui était blessé en septembre) et de Josip Drmic, lesquels réintègrent le cadre.

L'équipe de Suisse se réunira la semaine prochaine à Lausanne pour préparer deux rencontres capitales des éliminatoires de l'Euro 2020, le samedi 12 octobre à Copenhague contre le Danemark et le mardi 15 octobre à Genève contre l'Irlande. Soit les deux équipes qui la précèdent au classement.

Neuer Inhalt Horizontal Line