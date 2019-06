Le détaillants à bas coûts Lidl Suisse s'associe à Salt pour proposer offres prépayées et abonnements dans la téléphonie mobile. (archive)

Lidl Suisse entre sur le marché de la téléphonie mobile en partenariat avec Salt. L'entité helvétique du discounter allemand propose ses nouvelles prestations, à savoir une offre à prépaiement mais aussi la possibilité de souscrire directement un abonnement.

Ce dernier "propose une téléphonie illimitée ainsi qu'un volume de données important en Suisse" et représente "le premier abonnement dans le secteur du discount" en Suisse, annonce le commerçant mercredi dans un communiqué. Lidl Suisse se prévaut de vouloir apporter "une vraie alternative dans la jungle du marché suisse de la téléphonie mobile".

Les prestations sont disponibles sur le site lidl-connect.ch. La possibilité de proposer ces services également dans les magasins est actuellement à l'étude.

Par rapport à l'abonnement, l'offre prépayée, avec des paquets de données spécifiques, est plus flexible tout en permettant des appels gratuits vers Lidl Connect et Salt ainsi que "des tarifs avantageux" vers l'étranger, relève le communiqué.

"Après dix ans de croissance réussie, nous offrons à nos clients quelque chose d'inédit", se félicite dans le communiqué le directeur de Lidl Suisse, Georg Kröll. Son homologue de Salt, Pascal Grieder, promet "la meilleure qualité au meilleur prix".

Le lancement est accompagné d'une promotion avec des cartes SIM gratuites pour l'offre prépayée. L'abonnement coûte 19,95 francs par mois et comprend 5 gigaoctets (Go) de données 4G, avec un bonus de données sur les six premiers mois pour les clients qui se décident rapidement.

