Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 octobre 2018 17:23 18. octobre 2018 - 17:23

L'équipe de Suisse dames devra composer sans sa capitaine Lara Dickenmann en finale des barrages qualificatifs pour le Mondial 2019.

La joueuse de Wolfsburg s'est déchiré le ligament croisé du genou gauche mercredi lors du 8e de finale aller de Ligue des champions face à l'Atlético Madrid.

La durée de l'absence de Lara Dickenmann (32 ans) n'a pas encore été déterminée, mais la Lucernoise pourrait se retrouver au repos forcé pour six mois. La Suisse défiera donc les Pays-Bas les 9 (à Utrecht) et 13 novembre (à Schaffhouse) sans sa meilleure joueuse et meilleure buteuse de l'histoire de la sélection.

Neuer Inhalt Horizontal Line