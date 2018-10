Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 4 octobre 2018 16:53 04. octobre 2018 - 16:53

Le TGV ne va plus directement à Neuchâtel depuis la Gare de Lyon à Paris mais une connexion est assurée depuis Frasne (archives).

La Fédération du Transjuralpin (FTJA) tire la sonnette d’alarme face au nouveau système de réservation de la SNCF. Il ne permettrait plus de garantir une place dans le TGV entre Frasne et Paris.

"Ce problème de billetterie mettra-t-il en péril la ligne Neuchâtel-Travers-Pontarlier-Frasne-Paris", s'est demandé la FTJA lors de sa dernière assemblée générale. Cette perspective est "d’autant plus regrettable que la région Bourgogne-Franche-Comté et le canton de Neuchâtel ont réaffirmé l’importance de cette ligne, qu’ils soutiennent financièrement", indique jeudi l'association.

"Une solution rapide est désormais attendue de l’opérateur français", peut-on lire dans le communiqué.

Quota international

En raison d’un nouveau système informatique, la SNCF propose que la réservation des places TGV entre Frasne et Paris, pour les clients au départ de Neuchâtel ou de Travers, soit intégrée dans le contingent des places domestiques France.

La proposition de globaliser les contingents de places ne convainc clairement pas la FTJA. La région Bourgogne-Franche-Comté, le canton de Neuchâtel, appuyés par les villes de Frasne, Pontarlier, Val-de-Travers et Neuchâtel, exigent que le quota de Neuchâtel continue à faire partie du quota international et demandent instamment que les processus de réservation restent simples pour l’usager.

"Une intégration des clients en provenance de Suisse au quota domestique français conduirait de plus à une perte substantielle de recettes pour l’entreprise TGV Lyria", précise la FTJA. Cette dernière rappelle que suite à la suppression du TGV entre Berne et Paris en 2013, trois TGV fictifs avaient été mis en place entre Neuchâtel et Paris avec un billet unique. "Revenir sur cet acquis, c’est mettre en péril la ligne".

Neuer Inhalt Horizontal Line