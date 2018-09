Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 03:11 22. septembre 2018 - 03:11

Les négociations entre le gouvernent valaisan et Swissgrid pour déplacer des pylônes de la ligne électrique à très haute tension Chamoson-Chippis ont peu de chances d'aboutir, estime un dirigeant de la société. Toutes les normes légales sont respectées, selon lui.

"Le Tribunal fédéral a validé définitivement le permis de construire", rappelle dans un entretien diffusé samedi par Le Nouvelliste Maurice Dierick, le responsable réseau de la société pour l'exploitation du réseau électrique suisse. "Avec cette décision très contraignante des juges, nous n'avons plus de marge de manoeuvre", souligne-t-il.

Il note que tout nouveau tracé devrait faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête, "soumise aux oppositions habituelles". Il faudrait alors que des investisseurs se manifestent, "car ce ne serait pas à Swissgrid d'assumer les coûts" supplémentaires. Mais "nous ne fermons pas la porte aux discussions", ajoute-t-il.

Forte opposition

La mobilisation contre la ligne aérienne THT est forte en Valais. Face à la grogne populaire, le Conseil d'Etat valaisan a débloqué 250'000 francs afin d'analyser la possibilité de déplacer quatre pylônes vers le sud sur le territoire de Grône (VS). Il mène en parallèle des discussions avec la société Swissgrid.

Le gouvernement espère ainsi rassurer la population de la commune, et notamment des parents d'élèves inquiets de l'implantation de cette ligne à très haute tension à proximité de l'école.

Le Grand Conseil valaisan a, quant à lui, accepté une initiative urgente visant à suspendre la construction de la ligne, suite à la récente publication d'une étude géologique, indiquant que 34 des 52 pylônes de la ligne aérienne se trouveraient en zone de danger.

Le responsable de Swissgrid écarte cependant ce problème dans Le Nouvelliste. "Il n'y a rien d'exceptionnel dans cette situation", déclare-t-il. "Swissgrid construit régulièrement des ouvrages en zone rouge".

Selon Swissgrid, la construction de la ligne THT entre Chamoson (VS) et Chippis (VS) a démarré à la fin août. Les premiers pylônes sont prévus au début 2019. La ligne de 28 kilomètres doit permettre la liaison vers l'est et une connexion au réseau international.

Neuer Inhalt Horizontal Line