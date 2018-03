Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 février 2011 22:54 12. février 2011 - 22:54

Genf - Auteur de ses 4e et 5e buts en 2011, après une première moitié de saison décevante, André-Pierre Gignac a offert à Marseille une victoire importante à Sochaux (2-1), lors de la 23e journée de Ligue 1. Les Phocéens mettent ainsi sous pression Lille et Rennes, qui joueront dimanche.

Menés au score après une réussite de l'ancien Xamaxien Ideye Brown, les hommes de Didier Dechamps ont bénéficié du regain de forme de l'ancien buteur de Toulouse. L'OM, deuxième, est de ce fait revenu à trois points du leader Lille, qui recevra justement le Téfécé dimanche. Le Stade Rennais, qui peut redevenir dauphin en cas de succès, accueillera lui Nice.

Battu par Rennes la semaine passée, le PSG a encore perdu des plumes (0-0 contre l'avant-dernier Lens). Les Parisiens marquent le pas dans la course au titre. Le derby entre St-Etienne et Lyon a largement tourné à l'avantage des Gones (4-1), qui reviennent à hauteur du PSG, à un point de l'OM.

Neuer Inhalt Horizontal Line