Porté par Angel Di Maria, le PSG a battu le Real Madrid 3-0 lors de la 1re journée de la Ligue des champions (groupe A). Dans l'autre choc du soir, Atletico Madrid et la Juventus ont fait 2-2.

Pour son retour sur la scène européenne après le cauchemar subi en mars contre Manchester United, le Paris Saint-Germain s'est donc rassuré. Le grand artisan de ce succès de prestige a été Angel Di Maria.

L'Argentin, ancien du Real où il a joué de 2010 à 2014, a dignement fêté son 100e match en Coupe d'Europe. Il a inscrit deux buts magnifiques (14e/33e), après des passes de Bernat et Gueye, dont l'activité à mi-terrain a fait merveille. Les absences de Mbappé, Cavani (blessés) et Neymar (suspendu) n'ont donc pas trop handicapé le PSG, qui a scellé le score par Meunier à la 91e.

Zinédine Zidane aura mesuré pleinement l'ampleur du travail qui l'attend pour ramener le Real au sommet. Son équipe a beaucoup souffert, notamment sur le plan défensif. Les attaquants ont manqué de soutien et Hazard, remplacé à la 70e, a été bien discret.

Tottenham accroché

Dans le groupe B, le Bayern Munich n'a pas eu la vie si facile contre Etoile Rouge Belgrade, malgré une domination constante. Les Bavarois l'ont emporté 3-0 grâce à Coman (34e), l'inévitable Lewandowski (80e) et Müller (91e).

Tottenham a dû se contenter d'un nul 2-2 au Pirée contre Olympiakos et a égaré deux points précieux. Malmenés en début de partie, avec notamment un tir des Grecs sur le poteau, les Spurs ont frappé par Kane (26e/penalty) et Moura (30e). Mais la réduction du score signée Podence (44e) a relancé l'Olympiakos, qui revenait à 2-2 grâce à un penalty de Valbuena (55e).

City sauve l'honneur anglais

Manchester City a sauvé l'honneur des clubs anglais, après les défaites de Liverpool et Chelsea mardi. Les Citizens ont gagné 3-0 en Ukraine contre Shakhtar Donetsk dans le groupe C, grâce à des buts de Mahrez, Gündogan et Jesus. L'autre rencontre a vu le Dinamo Zagreb s'imposer 4-0 contre Atalanta (avec Freuler jusqu'à la 46e). Orsic a signé un triplé pour les Croates, pour qui Gavranovic est entré à la 83e.

Enfin, dans le groupe D, la Juventus est passée tout près d'un bel exploit à Madrid contre l'Atletico. Les Italiens ont mené de deux longueurs après des réussites de Cuadrado (48e) et Matuidi (65e), mais Savic (70e) et Herrera (90e) ont évité la défaite aux Colchoneros.

