Bienne et Lausanne, confortablement installés en haut de classement en championnat (2e et 3e), auront une belle carte à jouer en 8e de finale de la Ligue des champions mardi.

Berne, lui, doit essayer de profiter de cet intermède international pour se reprendre.

Les Biennois iront disputer l'aller à Augsbourg, chez des Panthers qui n'occupent que l'actuel douzième rang en DEL. De quoi entrevoir avec optimisme une qualification, ce qui serait déjà mieux que l'an dernier pour le hockey suisse. En 2018, les quatre formations de National League avaient en effet toutes pris la porte en 8e de finale...

Lausanne aura lui aussi l'avantage d'évoluer chez lui au retour la semaine prochaine. Le LHC ne s'en plaindra pas alors qu'il doit en découdre avec les Tchèques de Plzen. Même chose pour Zoug, opposé au Tappara Tampere, l'unique club en lice du pays champion du monde, la Finlande.

Le CP Berne va-t-il réagir? Le champion de Suisse n'est que l'ombre de lui-même alors que la moitié de la saison va bientôt être atteinte. Les Ours ne sont que neuvièmes du classement - donc sous la barre -, malgré le fait qu'ils ont déjà disputé cinq matches de plus que Davos (5e), deux de plus que Zoug (6e) et Langnau (8e) et un de plus que Lugano (7e). Berne n'a gagné que trois de ses derniers matches, dont un seul dans le temps réglementaire.

La trêve internationale - aucun Bernois n'était en sélection - a permis à Kari Jalonen de travailler dans le calme. La tâche du coach finlandais et de ses joueurs est ardue, Lulea ayant déjà remporté la Ligue des champions en 2014.

