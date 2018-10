Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 octobre 2018 22:57 03. octobre 2018 - 22:57

Pas de chance: le Suisse le plus en vue mercredi en Ligue des champions joue pour la... Croatie. Ivan Rakitic a signé un but de toute beauté lors de la victoire 4-2 du FC Barcelone chez de Tottenham.

L'ancien junior et joueur du FC Bâle a armé une lourde frappe en suspension qui n'a laissé aucune chance à Hugo Lloris, lequel s'était rendu coupable d'une sortie plus qu'aventureuse qui avait permis à Coutinho d'ouvrir le score. Tottenham a réagi par Kane mais Messi - étincelant toute la partie - a redonné deux longueurs d'avance aux Catalans. Lamela, à la 66e, a permis à White Hart Lane d'y croire jusqu'au 4-2 signé Messi à la 90e.

Les Spurs sont mal embarqués dans ce groupe B puisque l'Inter Milan, contre qui ils avaient déjà perdu lors de la 1re journée, s'est encore imposé, cette fois-ci chez le PSV Eindhoven (2-1).

Manuel Akanji est sorti vainqueur dans le groupe A du duel suisse du soir face à Diego Benaglio. Le Dortmund de Lucien Favre s'est imposé 3-0 contre Monaco dans un groupe A qui a par ailleurs vu Antoine Griezmann inscrire un doublé pour conduire l'Atletico Madrid à la victoire 3-1 contre Bruges. Benaglio n'a pas été à la fête puisqu'il s'est blessé en repoussant un tir de Wolf à la 39e et qu'il a dû être remplacé par Subasic avant la pause.

Alors que le PSG n'avait pas fait dans le détail plus tôt face à l'Etoile Rouge de Belgrade (6-1), la situation au classement est déjà très tendue dans le groupe D. Liverpool, sans un Shaqiri resté sur le banc, a été crucifié par Insigne à la 90e et battu 1-0 à Naples. Les Napolitains mènent la danse avec quatre points, soit un de plus que le PSG et Liverpool.

Neuer Inhalt Horizontal Line