Ce contenu a été publié le 7 mars 2018 22:46 07. mars 2018 - 22:46

Peut-être ne faut-il pas trop s'avancer en annonçant le retour sur le devant de la scène des richissimes clubs anglais.

Battu 2-1 à Wembley par la Juventus en match retour des 8es de finale de la Ligue des champions, Tottenham a manqué une belle occasion de s'inviter à la table des puissants.

A contrario, la Juve a fait les choses en grand en s'imposant pour la toute première fois de son histoire à Londres, le tout qui plus est en étant menée au score (but de Son sur un service d'Eriksen à la 37e) et face à un notable de Premier League ! Les Italiens, finalistes l'an dernier, ont ainsi joué aux Anglais le même tour que ceux-ci leur avaient réservé à l'aller. Mais en mieux. Pour rappel, les Turinois avaient mené 2-0 chez eux avant de voir Tottenham revenir à leur hauteur et aborder le retour en position de force.

Trop peu entreprenante en première mi-temps, la Juve n'a pas non plus été flamboyante après la pause, au cours d'une seconde période très hachée par les nombreuses fautes commises. C'est Stephan Lichtsteiner qui a sonné la charge à la 64e, trois minutes après son entrée en jeu.

Lancé sur son flanc droit, le Lucernois a adressé un bon centre à Khedira dont la tête a manqué de puissance. Mais Higuain a pu surgir derrière et égaliser, affichant désormais cinq buts lors de ses cinq derniers matches à élimination directe en Ligue des champions.

La Vieille Dame s'est alors laissé galvaniser par l'euphorie et a doublé la mise trois minutes plus tard par son autre attaquant argentin, Dybala, lancé par... Higuain et buteur d'un bon tir croisé dans la lucarne de Lloris. Les Spurs auraient quand même pu arracher les prolongations à la 90e, mais la tête de Kane a terminé sur le poteau de Buffon.

Tottenham n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait et est la première équipe anglaise à prendre la porte dans cette C1 cuvée 2017/18. Alors que Manchester City et Liverpool sont qualifiés pour les quarts de finale, reste à connaître le sort de Manchester United (qui recevra Séville après avoir fait 0-0 en Espagne) et de Chelsea (qui a concédé le nul 1-1 chez lui au Barça).

