Paris leader, le Real Madrid... dernier à cinq points: les deux premières journées du groupe A de la Ligue des champions n'ont pas la même saveur dans les deux capitales.

Le PSG a confirmé son succès face aux Madrilènes en prenant la mesure de Galatasaray à Istanbul (1-0).

Un peu plus tôt, le Real avait donné une preuve de plus que quelque chose ne tourne pas rond en ce début de C1 2019/20. Saccagée par le PSG voici deux semaines (3-0), la Maison blanche a bien failli tomber en ruines contre Bruges à domicile, sauvant in extremis un point (2-2).

D'une fébrilité effarante défensivement et sans idée en attaque, le Real a regagné les vestiaires mené de deux longueurs, dans un stade Santiago-Bernabeu incrédule. Il avait payé cash des largesses dont a profité Emmanuel Dennis, dans un style très particulier empreint d'une technique pour le moins étonnante...

Ce sont deux têtes qui ont permis aux Madrilènes de partiellement sauver la face, à la 55e par Sergio Ramos puis à la 85e par Casemiro, une minute après l'expulsion de Vormer. Mais ce nul arraché ne saurait dissiper les doutes autour d'une équipe leader de la Liga mais qui demeure encore insaisissable cette saison. Un peu à l'image de son gardien décrié Thibaut Courtois, remplacé à la mi-temps par Alphonse Areola selon la presse espagnole en raison de maux de ventre.

En Turquie, les Parisiens ont frappé à la 52e par Mauro Icardi. L'équipe de Thomas Tuchel, forte de son avance, peut désormais se permettre de voir venir, alors qu'il reste encore quatre rencontres à disputer.

Porté par un quadruplé de Serge Gnabry, Bayern Munich a fait une magnifique impression à Londres, où il a giflé Tottenham 7-2 (groupe B). Les Allemands avaient pourtant concédé l'ouverture du score à Son à la 12e. Ils ont toutefois répliqué sur deux frappes de Kimmich (16e) et Lewandowski (45e), avant d'assommer leurs adversaires par Gnabry, auteur d'un doublé-éclair (53e et 55e). Kane a réduit l'écart sur penalty à la 61e, mais en vain, Gabry récidivant à la 83e, Lewandowski à la 87e et Gnabry, encore, parachevant le tout à la 88e.

Victoires également dans le groupe D pour la Juventus, 3-0 contre Bayer Leverkusen (buts de Huguain, Bernardeschi et Ronaldo), et l'Atletico Madrid, 2-0 chez le Lokomotiv Moscou (João Felix et Thomas).

Les choses se sont bien passées sans éclat pour Manchester City (groupe C), qui a battu 2-0 le Dinamo Zagreb (Sterling et Foden). François Moubandje n'était pas sur la feuille de match des Croates et Mario Gavranovic est entré à la 76e. Pas de minute de jeu en revanche pour Remo Freuler, remplaçant avec l'Atalanta, battue 2-1 à Bergame par le Shakhtar Donetsk.

