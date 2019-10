Le Paris Saint-Germain file vers la première place dans le groupe A de la Ligue des champions. Il s'est facilement imposé 5-0 à Bruges et totalise le maximum de neuf points.

Des réussites d'Icardi (7e/63e) et du remplaçant Mbappé, auteur d'un triplé (61e/79e/83e) après être entré à la 52e, ont concrétisé la supériorité des hommes de Thomas Tuchel. A Istanbul, le Real Madrid a évité de plonger dans la crise en battant Galatasaray 1-0. La réussite de Kroos (18e) vaut de l'or pour Zinédine Zidane, dont la place aurait sérieusement été menacée en cas de défaite.

Dans le groupe B, Tottenham a relevé la tête après avoir pris un seul point lors de ses deux premiers matches. Les Spurs ont écrasé Etoile Rouge Belgrade 5-0 et se sont ainsi relancés dans la course à la qualification. Kane (9e/72e), Son (16e/44e) et Lamela (57e) ont marqué pour les finalistes de l'édition précédente.

Trois sur trois pour le Bayern

Le Bayern Munich a fêté un troisième succès consécutif dans ce groupe en allant l'emporter 3-2 au Pirée contre Olympiakos. Après l'ouverture du score des Grecs, les Bavarois ont fait la décision grâce à un doublé de l'inévitable Lewandowski suivi d'une réussite de Tolisso. La réduction du score de l'Olympiakos à la 79e a fait vivre une fin de match tendue aux fans des visiteurs.

L'Atlético Madrid a fait le minimum pour battre le Bayer Leverkusen 1-0 dans le groupe D. Les Espagnols comptent ainsi sept points, contre zéro aux Allemands. Le seul but d'une partie décevante a été l'oeuvre de Morata (78e), moins de dix minutes après son entrée en jeu.

A Turin, la Juventus a longtemps peiné avant de battre Lokomotiv Moscou 2-1. Dybala a été le héros de la Juve avec un doublé (77e/80e) qui a permis aux siens d'arracher la victoire et de rejoindre l'Atlético en tête avec sept unités.

Manchester City écrase Atalanta

Dans le groupe C enfin, Shakhtar Donetsk et Dinamo Zagreb ont fait match nul 2-2. Mario Gavranovic, titulaire, a été remplacé à la 62e, peu après avoir obtenu le penalty qui a permis aux Croates de revenir à 2-2. Les deux équipes totalisent quatre points, loin de Manchester City qui en a amassé neuf après avoir battu Atalanta (avec Remo Freuler) 5-1.

Menés après un penalty de Malinocskyi (28e), les champions d'Angleterre ont rapidement réagi. Ils ont renversé la situation grâce à Agüero (34e/38e pen) et un Sterling intenable auteur d'un superbe hat-trick (58e/64e/69e).

