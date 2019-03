Liverpool a réussi un exploit en allant décrocher sa place en quarts de finale de la Ligue des champions à Munich. Les Reds ont battu le Bayern 3-1, après avoir été tenus en échec 0-0 à l'aller.

Les visiteurs ont marqué par Mané (26e/84e) et van Dijk (69e). Ils ont aussi inscrit le but bavarois, sur un autogoal de Matip (39e). Xherdan Shaqiri n'est une fois encore pas entré en jeu. Comme lors de la rencontre jouée à Anfield Road, les débats n'ont pas atteint des sommets entre deux adversaires prudents et qui se portaient un gros respect.

Le spectre d'un autre 0-0 a même plané durant une vingtaine de minutes dans la capitale bavaroise, où une nouvelle partie d'échecs semblait engagée. Heureusement, les Anglais ont réussi à ouvrir le score par Mané (26e), qui profitait avec habileté d'une sortie intempestive de Neuer.

La tête de van Dijk

Le portier allemand se rachetait en détournant une frappe de Robertson (34e) peu après. Une percée de Gnabry côté droit permettait au Bayern d'égaliser, sur un autogoal de Matip, pressé par Lewandowski (39e).

Liverpool s'est montré un peu plus actif offensivement après la pause, mais sans pouvoir se créer des occasions nettes dans le jeu. Il a fallu un corner botté par Milner et repris par la tête de van Dijk pour que les Anglais passent l'épaule (69e). Sur un service de Salah, Mané ajoutait le numéro trois (84e). Le Sénégalais affiche une forme remarquable, avec dix buts sur ses dix derniers matches. Les Reds peuvent ainsi continuer à rêver.

La qualification de Liverpool est symptomatique de la puissance des clubs anglais, qui constitueront la moitié des qualifiés pour les quarts de finale. L'Angleterre est le seul pays à avoir encore plus qu'un représentant, les autres invités venant des Pays-Bas (Ajax Amsterdam), d'Italie (Juventus), du Portugal (Porto) et d'Espagne (Barcelone)

Pas de miracle pour l'OL

Il n'y a en effet pas eu de miracle pour Lyon au Camp Nou. Le FC Barcelone s'est montré trop fort pour les Français, battus 5-1 après une partie bien maîtrisée par les Catalans.

Le Barça a mis d'emblée une grosse pression sur le but lyonnais, et a été assez rapidement récompensé. D'une audacieuse Panenka, Messi a ouvert le score sur un penalty obtenu par Suarez (18e). L'attaquant uruguayen a ensuite servi sur un plateau Coutinho pour le numéro deux (31e).

Les visiteurs ont en plus eu le malheur de devoir remplacer leur gardien Lopes, touché dans un choc avec Coutinho. A la pause, l'OL était presque bien payé en ne perdant "que" 2-0. Il a brièvement repris espoir après la réussite de Tousart (59e), mais les Catalans ont répliqué par Messi (78e), Piqué (81e) et Ousmane Dembelé (86e).

