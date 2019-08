Les Young Boys avaient bien tous conscience, au sortir du nul 2-2 à Berne contre l'Etoile Rouge Belgrade en barrage aller de la Ligue des champions, qu'ils avaient manqué le coche.

"On ressent de la frustration!", insiste Jean-Pierre Nsame.

"On a vu qu'il y avait de la place, que nous pouvions obtenir plus que ce nul. On se le dit à la pause et on prend un but dès le retour des vestiaires... En fait, on leur a donné leurs deux buts!", regrette l'avant-centre d'YB. Dont le propos ressemble presque à celui d'un joueur battu, comme s'il n'y avait pas de positif à retirer d'une telle rencontre.

"Bon sûr qu'il y a beaucoup de positif, rebondit Nsame. Déjà, nous avons marqué deux buts, cela prouve bien que nous en sommes capables." L'analyse de Gerardo Seoane est assez proche. Le coach, plutôt mécontent du manque d'efficacité mais, surtout, des erreurs défensives, a tout de même tenu à relever "l'esprit offensif et l'énergie mis dans le jeu" par ses joueurs.

"Nous aurions dû faire mieux, mais ce n'était pas mal", préfère relever Michel Aebischer. "N'oublions pas que cette équipe est jeune, qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs et que plusieurs d'entre nous n'ont aucune expérience européenne."

