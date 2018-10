Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 octobre 2018

Manchester City a cueilli un deuxième succès consécutif en déplacement dans le groupe F de la Ligue des champions. Le leader de Premier League s'est imposé 3-0 à Kharkiv contre Shakhtar Donetsk.

Les Citizens, surpris par Lyon lors de la 1re journée, ont ainsi bien réagi. En Ukraine, ils ont fait la différence grâce à des réussites de David Silva (30e), Laporte (35e) et Bernardo Silva (71e). Cette victoire permet aux hommes de Pep Guardiola de prendre les commandes du groupe avec six points, soit un de plus que l'OL.

Dans l'autre match, Hoffenheim et Lyon ont produit un joli spectacle conclu sur un 3-3. Les Français ont concédé l'égalisation de Joelinton à la 92e. Steven Zuber est entré à la 80e pour les Allemands.

Le Real sauve l'essentiel

Pour ce qui a peut-être été le dernier match de Julen Lopetegui à la tête du Real Madrid, le tenant du trophée a assuré l'essentiel, à savoir la victoire. Sans vraiment convaincre, le club merengue a battu les Tchèques du Viktoria Plzen 2-1. Benzema a mis fin à une longue période de disette en marquant de la tête à la 11e. Marcelo a ajouté le numéro deux (56e), mais les Madrilènes ont tremblé en fin de rencontre après la réussite de Hrosovsky (79e).

Dans ce groupe G, l'AS Rome a aussi gagné. Les Italiens ont dominé le CSKA Moscou 3-0 grâce notamment à Edin Dzeko, auteur des deux premiers buts. La Roma et le Real ont six points, soit deux de plus que les Russes.

Le Bayern Munich, victorieux 2-0 sur la pelouse de l'AEK Athènes, a pris la tête du groupe E avec sept points. Martinez et Lewandowski ont marqué en seconde période. Ajax, qui a battu Benfica 1-0 dans les arrêts de jeu, partage la 1re place avec les Allemands.

