L'histoire d'amour entre Cristiano Ronaldo et la Ligue des champions continue. Un triplé du Portugais a permis à la Juventus de battre l'Atletico Madrid 3-0 en 8es de finale retour.

Le revers du match aller (2-0) a ainsi été effacé avec brio, et CR7 peut encore rêver de remporter la Coupe aux grandes oreilles pour la sixième fois de sa longue carrière. Alors qu'il n'avait marqué qu'à une reprise en C1 depuis son arrivée à Turin, le quintuple Ballon d'or s'est réveillé au moment opportun, et de quelle manière. Deux réussites de la tête (27e/48e) et une sur penalty (86e), et l'Atletico Madrid pouvait enterrer ses espoirs de jouer la finale à domicile.

La Juve a d'emblée pris les commandes du match face à des Colchoneros qui se contentaient de défendre, comme ils le font souvent. La défense de fer de l'Atletico s'attendait à subir le poids de la rencontre, mais les absences de ses latéraux avaient obligé Diego Simeone à remanier son arrière-garde. Cela s'est vu...

Jeu aérien

Les Espagnols n'ont pas réussi à empêcher nombre de centres dangereux venus des côtés. Et la charnière centrale Godin - Gimenez, d'habitude intraitable dans le jeu aérien, a cette fois beaucoup souffert dans ce domaine.

Ronaldo a ainsi marqué ses deux buts de la tête. D'abord à la 27e, sur un centre du très actif Bernardeschi. Puis à la 48e, à la réception d'un ballon de Cancelo. Cette réussite était accordée grâce à la technologie sur la ligne de but, l'arbitre n'ayant rien vu en live.

Le joker Kean a manqué une balle de 3-0 à la 82e. Peu après, l'arbitre a accordé un penalty à la Juve pour une faute de Correa sur Bernardeschi. Ronaldo n'a pas tremblé pour envoyer les siens en quarts de finale.

Déjà trois clubs anglais en quarts

Après Tottenham et Manchester United, un troisième club anglais a décroché son billet pour les quarts de finale, en attendant le match de Liverpool mercredi à Munich face au Bayern. Manchester City n'a éprouvé aucune peine pour écarter Schalke 04, écrasé 7-0 dans la cité mancunienne.

Les hommes de Pep Guardiola, qui avaient pris une belle option en gagnant 3-2 en Allemagne au match aller, ont eu besoin d'une mi-temps pour enlever aux visiteurs tout improbable espoir de créer la sensation. Agüero (35e pen/38e) et Leroy Sané (43e) ont fait craquer Schalke en moins de dix minutes. Après le thé, Sterling, Bernardo Silva, Foden et Gabriel Jesus ont donné au score des airs d'impitoyable correction.

Titularisé pour la deuxième fois de suite, Breel Embolo n'a pas été en mesure de s'illustrer, son équipe étant largement dominée et prenant l'eau de toutes parts. L'attaquant suisse a été remplacé à la 69e.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous