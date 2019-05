Haris Seferovic ne se cache pas. Selon lui, l'équipe de Suisse peut aborder le "Final Four" de la Ligue des Nations avec ambition,

"La phase finale de la Ligue des Nations est un événement qui va compter pour le football suisse. Il y a un titre à aller chercher !" Ces propos de Haris Seferovic recèlent une promesse. Elle annonce une grande équipe de Suisse à Porto.

Dans son enthousiasme, l'attaquant de l'équipe de Suisse pensait qu'une victoire dans ce "Final Four" assurait une qualification directe pour l'Euro 2020. On le sait, il n'en est rien. "Ce n'est pas grave. Nous nous qualifierons à l'issue du tour préliminaire, dit-il. Je ne nourris aucune crainte. Nous prendrons l'une des deux premières places de notre groupe". Qui réunit, faut-il le rappeler, le Danemark, l'Eire, la Géorgie et Gibraltar.

Mais dans l'immédiat, l'esprit de Haris Seferovic est tourné vers Porto et cette demi-finale du mercredi 5 juin contre le Portugal. "Il n'y aura pas de grands mystères pour ce match après notre double confrontation du tour préliminaire de la Coupe du monde 2018. Les Portugais nous connaissent, on les connaît. Nous devons tirer les leçons de notre défaite 2-0 du 10 octobre 2917 à Lisbonne. Nous n'avions pas joué. Nous nous étions cachés."

Pour l'un des grands artisans du titre du Benfica, cette demi-finale de Porto est ouverte. "J'y crois, comme je nous crois capable de battre en finale les Pays-Bas ou l'Angleterre, affirme-t-il. Personnellement, je vais aborder ce Final Four en pleine possession de mes moyens. J'ai pris trois jours pour moi afin de bien récupérer après la fin de saison et les festivités qui ont suivi notre titre. Le fait de reprendre l'entraînement cette semaine à Zurich m'a fait le plus grand bien."

Le roi des buteurs du Championnat du Portugal est donc, tonne-t-il, prêt à en découdre avec Cristiano Ronaldo. "Jouer à Porto est toujours quelque chose de spécial pour un joueur du Benfica", conclut-il avec une belle malice.

