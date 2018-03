Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Italie, la Pologne et le Portugal sont candidats pour accueillir le Final Four de la Ligue des Nations, dont la 1re édition débutera en septembre. Le nom de l'heureux élu sera connu en décembre.

Le Final Four de la Ligue des Nations se déroulera du 5 au 9 juin 2019 et mettra aux prises les quatre équipes qui auront remporté leur groupe de Ligue A (la 1re division). Les demi-finales se joueront les 5 et 6 juin, la finale le 9.

Comme l'idée de base est que cette phase finale ait lieu dans le pays d'un des quatre qualifiés et comme l'Italie, la Pologne et le Portugal sont les trois sélections qui forment le groupe 3, le nom du pays-hôte sera ainsi déjà connu au terme des matches de poules, en novembre 2018. Mais il ne sera officialisé qu'en décembre par le Comité exécutif de l'UEFA.

Les trois candidats doivent toutefois encore soumettre d'ici au 31 août un dossier à l'instance européenne. Les critères exigés contraignent les Fédération intéressées à proposer deux stades d'une capacité minimale de 30 000 places et relativement proches (au maximum de 150 km).

La Ligue des Nations est une nouvelle compétition imaginée par l'UEFA pour en finir avec les matches amicaux, lesquels ne suscitent plus suffisamment d'intérêt. Quatre places à l'Euro 2020 seront attribuées par ce biais, les vingt autres le seront par le biais des éliminatoires classiques.

La Suisse, qui est en Ligue A, jouera dans le groupe 2 contre la Belgique et l'Islande.

