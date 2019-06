Gareth Southgate l'a répété avec force: jamais l'Angleterre ne fera l'impasse sur une rencontre même si elle se dispute moins de trois jours après une cruelle désillusion.

Battus 3-1 après prolongations jeudi soir à Guimaraes par les Pays-Bas en demi-finale de la Ligue des Nations, les Anglais entendent se racheter dimanche sur cette même pelouse du stade Afonso Henriques. "L'Angleterre ne joue jamais des matches d'entraînement. Nous le démontrerons dimanche contre la Suisse. Nous avons surtout des devoirs vis-à-vis des milliers de supporters qui nous suivent", souligne ainsi Gareth Southgate à la veille d'affronter la Suisse.

Le sélectionneur anglais sera privé très certainement dimanche des services de Marcus Rashford, de Ben Chilwell et de Jordan Henderson touchés contre les Pays-Bas. "Je ne pense pas qu'ils tiendront leur place dimanche, glisse Gareth Southgate. Les délais sont trop courts."

On le sait, l'Angleterre s'est inclinée jeudi soir sur deux grossières erreurs de relance de John Stones sur le 2-1 et de Ross Barkley sur le 3-1. "Nous n'avons pas perdu cette demi-finale en raison de notre volonté de soigner notre relance. Ce choix de chercher à jouer au foot depuis derrière est le bon, j'en suis convaincu, se défend Gareth Southgate. Nous avons perdu pour avoir commis deux fautes grossières dues en partie par la fatigue."

Le patron des "Three Lions" s'attend à une rencontre très ardue ce dimanche en raison de la qualité de l'opposition. "La Suisse est une belle équipe qui joue fort bien au ballon avec deux leaders, Xhaka et Shaqiri, qui possèdent de grandes qualités. J'aime voir jouer ces deux joueurs. La Suisse est, par ailleurs, une équipe qui commence à avoir un très beau vécu. Je pense ainsi qu'elle aurait dû nous affronter l'an dernier en quart de finale de la Coupe du monde à la place de la Suède..." On ne refait malheureusement pas l'histoire.

