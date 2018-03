Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 15:17 13. mars 2018 - 15:17

Lily Allen, Morcheeba, OrelSan, Julien Clerc et Arno sont quelques-unes des têtes d'affiche attendues sur les trois scènes de Festi'neuch, du 14 au 17 juin. Le festival, qui se veut éclectique, promet "une atmosphère furieusement poétique".

Julien Clerc célèbre cette année ses 50 ans de carrière avec une tournée événement. Quant à Lily Allen, elle remonte sur scène parée d'un nouvel album. Au total, une cinquantaine de concerts sont programmés. "Des nouveaux venus encensés par la critique et des monstres sacrés bien établis dans le monde de la musique", écrivent les organisateurs dans le dossier de presse diffusé mardi.

Festi'neuch s'efforce de "casser les frontières entre populaire et alternatif". Au bord du lac de Neuchâtel se produiront également Catherine Ringer (ex-chanteuse des Rita Mitsouko), l'icône béninoise Angélique Kidjo, le "phénomène ovni" Eddy de Pretto, la Compagnie Créole, la rappeuse marseillaise Keny Arkana ou encore le quintet genevois Le Roi Angus.

Tornade rock-métal

Parmi les autres artistes programmés, la manifestation accueillera notamment Ghetto Kumbé qui distillera une transe afro-colombienne, les Neuchâtelois de Coilguns pour une "violente tornade rock-métal" ainsi que les Allemands de Meute qui reprennent des tubes techno et house.

En marge des nombreux concerts, des compagnies d'art de rue seront à nouveau présentes cette année. Elles proposeront des performances, spectacles et autres déambulations empreintes de légèreté et d'humour. Par ailleurs, deux matchs de la Coupe du monde de football seront diffusés sur écran géant: Portugal-Espagne (vendredi 15 juin) et Suisse-Brésil (dimanche 17 juin).

Neuer Inhalt Horizontal Line