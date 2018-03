Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Dès le 1er janvier 2019, l’assurance obligatoire des soins ne prendra en charge certaines interventions chirurgicales plus qu'en ambulatoire. Parmi ces six groupes d'interventions, celles pour hémorroïdes, certaines opérations des varices ou celles du ménisque.

Un traitement stationnaire pourra être pris en charge par l’assurance obligatoire en cas de motifs justifiés, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique. Par cette décision, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) compte encourager les prestations ambulatoires dans l’intérêt des patients et contribuer à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé.

En Suisse, les interventions chirurgicales se déroulent plus souvent dans le secteur stationnaire qu’à l’étranger. Ceci alors qu’une prise en charge ambulatoire serait plus indiquée d’un point de vue médical, mieux adaptée aux patients et qu'elle nécessiterait moins de ressources.

Le DFI a donc décidé que les six groupes d’interventions suivants ne seraient pris en charge qu’en ambulatoire: opérations unilatérales des veines variqueuses des jambes, interventions pour hémorroïdes, opérations unilatérales de hernies inguinales, examens et interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus, arthroscopies du genou (y compris opérations du ménisque) et opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes.

La décision du DFI vise à créer une réglementation uniforme de ces interventions pour tous les assurés en Suisse. Certains cantons (AG, LU, VS, ZG, ZH) appliquent déjà leurs propres listes, qui s’étendent parfois au-delà des six groupes mentionnés. Ces réglementations pourront rester en vigueur.

En 2016, le potentiel de transfert était de 33'000 cas traités dans le secteur stationnaire, mais qui auraient pu être opérés en ambulatoire. Le potentiel d’économies dans les cantons est de près de 90 millions de francs pour les interventions réalisées en ambulatoire à partir de 2019.

