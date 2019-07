L'auteur et essayiste Lukas Bärfuss est le lauréat du prix Georg-Büchner, la plus prestigieuse distinction littéraire allemande (archives).

L'auteur et essayiste Lukas Bärfuss reçoit le Prix Georg-Büchner 2019, l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires allemandes. Selon le jury, le Suisse est un "narrateur et dramaturge hors pair ".

Le Prix Büchner est doté de 50'000 euros. Lukas Bärfuss, né à Thoune (BE) en 1971, recevra le prix le 2 novembre à Darmstadt (D). Max Frisch (1958), Friedrich Dürrenmatt (1986) et plus récemment Adolf Muschg (1994) comptent parmi les lauréats suisses de ce prix.

Avec Lukas Bärfuss, l'Académie allemande de langue et de poésie rend hommage à "un narrateur et dramaturge exceptionnel de la littérature germanophone contemporaine", écrit le jury. Ses pièces de théâtre et ses romans explorent constamment de nouvelles situations existentielles de la vie moderne.

