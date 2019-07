L'attaquant belge Divock Origi (24 ans) reste à Liverpool. Il a signé un nouveau contrat de longue durée avec les Reds, a indiqué le club champion d'Europe.

Origi n'avait plus qu'un an de contrat. Lors de la saison écoulée, il a le plus souvent été remplaçant, mais a néanmoins inscrit quelques buts décisifs.

Il a ainsi marqué deux fois lors de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Barcelone, et il a signé le 2-0 qui a scellé le score de la finale contre Tottenham.

