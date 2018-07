Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 juillet 2018 10:22 11. juillet 2018 - 10:22

L'avenir de Xherdan Shaqiri semble se dessiner du côté de Liverpool. Les Reds ont ouvert des négociations avec Stoke quant à un transfert de l'international suisse, affirment plusieurs médias anglais.

Shaqiri (26 ans) dispose dans son contrat avec les Potters d'une clause de résiliation fixée à quelque 13,5 millions de livres (environ 18,9 millions de francs), selon le Liverpool Echo. Le joueur suisse, actuellement en vacances, serait favorable à poursuivre sa carrière avec le club d'Anfield Road, finaliste de la dernière Ligue des champions.

Après avoir été formé à Bâle, Shaqiri a évolué avec le Bayern Munich et l'Inter Milan avant d'arriver à Stoke en été 2015. Il a marqué 15 buts en 92 matches avec le club, mais n'a pas pu éviter la relégation en Championship au terme de la saison dernière.

A Liverpool, le Suisse devrait sans doute se satisfaire d'un rôle de joker. Il serait le troisième Helvète à porter le maillot rouge après Stéphane Henchoz (205 matches entre 1999 et 2004) et Philipp Degen (13 matches entre 2008 et 2010). Henchoz a gagné la Coupe d'Angleterre 2001, la Coupe UEFA 2001 et la Coupe de la Ligue 2001 et 2003 avec Liverpool.

Neuer Inhalt Horizontal Line