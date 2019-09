Liverpool ne s'est pas laissé impressionner par la victoire la veille de son poursuivant Manchester City 8-0 sur Watford. Les Reds se ont gagné 2-1 sur la pelouse de Chelsea.

Après six des 38 journées, il semble déjà que le titre se résumera à une lutte entre Liverpool et Manchester City comme la saison dernière. Les Reds menaient 2-0 à la mi-temps à Chelsea après un impressionnant coup franc du défenseur Trent Alexander-Arnold et un but de Roberto Firmino. Après la réduction du score par N'golo Kanté à la 71e, Liverpool a été mis sous pression. Xherdan Shaqiri a une nouvelle fois suivi le match du banc.

Arsenal a eu toute les peines du monde à battre le néopromu Aston Villa. Les Londoniens étaient menés 2-1 et ont renversé le score en din de partie. Pierre-Emerick Aubameyang a donné la victoire à 10 minutes du terme du match. Granit Xhaka a joué 72 minutes et a écopé d'un avertissement.

