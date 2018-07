Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 juillet 2018 08:09 11. juillet 2018 - 08:09

Jonathan Kazadi rejoint les Lions de Genève.

L'arrière de 27 ans, qui a signé pour une saison avec option, revient en Suisse après avoir cherché en janvier, à Aix-Maurienne (2e division française), à "échapper" aux gros problèmes financiers de son club, le BBC Monthey.

Kazadi, en Suisse, est surtout l'homme de la saison 2015/16. Avec Fribourg, son club formateur, il est désigné MVP du championnat et des play-off, remportant le titre de LNA ainsi que la Coupe de Suisse. Il avait alors tenté sa chance en Pro A française, avec Orléans, lors de l'exerice 2016/17, avant de signer à Monthey.

"C'est un joueur très complet qui peut rendre de nombreux services sur les postes d'arrière et qui a toujours fait preuve d'un bon état d'esprit, se félicite le président Imad Fattal. Parfaitement trilingue, il a déjà près de 10 ans d'expérience au niveau professionnel et cette expérience nous sera précieuse à tous les niveaux. Le club souhaite se donner toutes les chances pour la saison prochaine et cette signature d'un joueur suisse majeur et référencé est un signe supplémentaire dans ce sens".

Neuer Inhalt Horizontal Line