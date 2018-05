Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 mai 2018 21:20 22. mai 2018 - 21:20

La logique a été respectée puisque la finale de LNA messieurs opposera dès samedi les deux meilleures équipes de la saison régulière, Fribourg et Genève.

Les Lions ont rejoint un Olympic déjà qualifié en remportant 84-76 le quatrième match de leur demi-finale contre Lugano.

Les Genevois, vainqueurs 3-1 de la série, se sont donc imposés pour la deuxième fois consécutive à l'Istituto Elvetico. Et le coach Bosnic n'y est pas pour rien puisqu'il a pris un temps-mort salvateur alors que Lugano était dangereusement revenu à trois points et qu'il ne restait plus que 9 secondes à ses joueurs pour tirer. Mais le schéma demandé par l'entraîneur a été parfaitement exécuté et s'est conclu par un tir primé de Kovac, faisant passer l'écart à +6 à 2'20 et assommant définitivement les Tigers.

Les Genevois auront fort à faire contre Olympic dans une finale au meilleur des sept matches (les deux premiers à St-Léonard). Fribourg, en course pour le triplé, a en effet battu trois fois sur quatre les Lions cette saison.

