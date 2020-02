Le Valaisan aux racines neuchâtelois Loïc Meillard est en tête au terme de la première manche raccourcie du géant Coupe du monde de Garmisch-Partenkirchen.

Il possède 8 centièmes d'avance sur Henrik Kristoffersen et 13 centièmes sur son compatriote Leif Nestvold-Haugen. Meillard n'est monté qu'à une reprise sur le podium en géant c'était une deuxième place à Saalbach-Hinterglemm fin 2018.

Gino Caviezel a pris la 12e place. Les autres Suisses sont plus loin comme Justin Murisier 19e à 1''48 et Marco Odermatt en reprise 22e à 1''54. Ce dernier ne ménageait pas ses critiques envers la piste dont les conditions ressemblaient à celles d'Alta Badia où il s'était blessé au genou en décembre. "Je suis peut-être particulièrement sensible après ma blessure mais je trouve que les conditions de visibilité étaient trop dangereuses pour une épreuve de la Coupe du monde. Quand tu vois à peine quelque chose et tu ressens autant de coups, c'est prendre beaucoup de risques de se blesser", a lâché le grand espoir suisse au micro de SRF.

La deuxième manche sur une piste qui se dégrade rapidement est prévue à 13.30.

