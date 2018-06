Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 juin 2018 19:33 27. juin 2018 - 19:33

Le sélectionneur allemand Joachim Löw accusait le coup après l'élimination de son équipe à la Coupe du monde. "Dans le vestiaire c'est une gigantesque déception, un silence de mort", a-t-il lâché.

"Félicitations à nos adversaires, les Suédois et les Mexicains. Sur le plan du combat, on ne peut pas faire de reproche à la Mannschaft aujourd'hui, mais nous n'avons pas réussi à marquer un but", a-t-il déclaré sur la chaîne allemande ZDF.

"C'était comme ça durant tout ce tournoi, il a manqué de la légèreté à l'équipe. Nous sommes logiquement éliminés. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but, mais nous n'avons pas pu forcer le but. L'équipe a perdu plus qu'un match, beaucoup de ce que nous avions construit depuis des années. Depuis 2006 nous étions toujours dans le dernier carré ou en finale", a-t-il rappelé.

"Je suis le premier à m'interroger sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Bien sûr c'est de ma responsabilité. Il faut que je dorme dessus, car après ce match je suis extrêmement frustré. (sur son avenir) Il est trop tôt pour moi pour répondre, il faut quelques heures pour y voir clair, la déception est très profonde en moi... On va devoir mener des discussions demain, on verra comment ça continue."

Le gardien Manuel Neuer a lui aussi exprimé son incrédulité: "Franchement, je ne peux pas expliquer cette défaite. C'est une situation très difficile d'avoir été éliminés dès la phase de groupes, ça n'était jamais arrivé à une équipe allemande en Coupe du monde", a-t-il souligné au micro de BeIN Sports.

"Nous sommes profondément déçus, tristes, et nous sommes énervés contre nous-mêmes parce que c'est notre responsabilité en tant que joueurs. Personne ne peut dire que ce n'est pas de sa faute. Nous devons en parler et analyser cette défaite. C'est nous les responsables", a-t-il poursuivi.

S'agit-il de la plus grosse humiliation de l'Allemagne en Coupe du monde? "Oui, bien sûr", a répondu Manuel Neuer. "Nous étions prêts, il y avait de la volonté et le football allemand attendait que nous gagnions. On n'a pas reconnu que c'était une équipe allemande qui jouait. C'est notre responsabilité qui est engagée. Il va falloir trouver des paroles claires. Encore une fois, c'est nous qui sommes responsables. C'est une heure sombre pour le football allemand."

Neuer Inhalt Horizontal Line