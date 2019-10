Les quatre plus grands éditeurs de Suisse encouragent l'utilisation d'un login facultatif pour l'accès aux éditions en ligne de plus de 20 journaux alémaniques. CH Media, NZZ, Ringier et Tamedia vont étendre cette campagne à la Suisse romande et au Tessin en 2020.

Les utilisateurs sont invités à s'enregistrer de façon volontaire lorsqu'ils consultent des offres en ligne des partenaires de l'alliance numérique, ont indiqué mardi les quatre éditeurs dans un communiqué commun. Le login deviendra obligatoire dès septembre 2020, précise Christoph Tonini, CEO de Tamedia.

Le principal intérêt du login est l'obtention de contenus davantage personnalisés. Plus le nombre d'utilisateurs avec login est élevé, plus les éditeurs seront en mesure de proposer des articles, des informations, des vidéos et des contributions spécifiques aux groupes cibles et de les proposer aux lecteurs intéressés, expliquent les éditeurs.

Parmi la vingtaine de journaux alémaniques concernés figurent notamment la NZZ, la NZZ am Sonntag, le Blick, Bilanz, le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et 20 Minuten. L'alliance numérique suisse a été constituée en 2018. Elle regroupe CH Media, NZZ, Ringier, Tamedia et la SSR.

