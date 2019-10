La progression a été solide dans son coeur de métier, les souris et claviers, alors que les haut-parleurs ont accusé un repli des ventes (archives).

Le concepteur de logiciels et périphériques informatiques Logitech a amélioré sa performance en matière de recettes et de rentabilité au deuxième trimestre, confirmant dans la foulée ses attentes pour l'ensemble de l'exercice décalé 2019/2020.

Le chiffre d'affaires total a progressé de 4,1% à 719,7 millions de dollars (quasiment autant en francs). Hors effets des devises, les ventes ont augmenté de 6% entre juillet et fin septembre, a détaillé le groupe vaudois mardi dans un communiqué.

Dans son coeur de métier, les souris et claviers, Logitech a vu ses ventes progresser de respectivement 3,9% et 5,3% sur un an. Elles ont même bondi de 57,9% dans la collaboration vidéo.

Les recettes sont par contre restées stables dans les activités de jeux vidéo et ont chuté de 26% dans les haut-parleurs portables, un domaine dans lequel Logitech a fortement investi ces dernières années.

Aux Amériques, la plus importante région en matière de chiffre d'affaires, les recettes ont crû de 5% et de 6% dans la région englobant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Asie-Pacifique n'a par contre enregistré qu'une petite progression de 1%.

Logitech a néanmoins amélioré sa prestation au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) non-Gaap s'établissant à 89 millions de dollars, en progression de 6% sur un an. La marge brute s'est appréciée de 0,7 point de pourcentage à 37,8%. Le bénéfice net a quant à lui crû de 13,6% à 72,9 millions.

Si les recettes ont manqué de peu le consensus des analystes interrogés par AWP (726,0 millions de dollars), l'Ebit non-Gaap et le profit net ont dépassé les attentes du marché. La marge brute était pour sa part attendue à seulement 37,1%.

La société dirigée par Bracken Darrell a confirmé ses projections pour l'ensemble de l'année 2019/2020, à savoir une hausse du chiffre d'affaires entre 5% et 9% et un Ebit (hors Gaap) attendu entre 375 et 385 millions de dollars.

