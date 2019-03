M. Stolk était entré au service de Logitech une première fois en 1991, occupant diverses fonctions au sein de l'entreprise, en particulier dans le domaine des ventes et du marketing, et cela jusqu'en 2005 (archives).

Logitech perd son responsable pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, Marcel Stolk. Ayant rejoint une deuxième fois le fabricant valdo-californien d'accessoires informatiques en 2011, il quittera la direction générale fin mars.

Dans son communiqué jeudi, Logitech ne délivre aucune indication quant au motif du départ de M. Stolk et à son éventuelle succession. Le responsable dirige également le groupe en charge de l'innovation et des modèles commerciaux.

M. Stolk était entré au service de Logitech une première fois en 1991, occupant diverses fonctions au sein de l'entreprise, en particulier dans le domaine des ventes et du marketing, et cela jusqu'en 2005. Avant son retour en 2011, M. Stolk a oeuvré en tant que directeur général de septembre 2010 à mars 2011 de Sourcetag, une société informatique néerlandaise spécialisée dans l'étiquetage unique des données cloud.

M. Stolk est aussi le fondateur et, d'octobre 2005 à juillet 2010, le patron de la société de financement par capitaux propres Adoria Investments. Il en reste aujourd'hui l'unique propriétaire. Avant de rejoindre Logitech en 1991, M. Stolk a occupé divers postes dans le domaine des ventes et du marketing chez Aashima Technology, un fournisseur de composants et d'accessoires pour PC basé aux Pays-Bas.

