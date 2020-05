Le maire de Londres Sadiq Khan veut favoriser la marche et le vélo

Les rues de Londres vont se transformer: les trottoirs seront élargis et il y aura davantage de pistes cyclables. Le but est de faciliter la distanciation sociale contre la propagation du coronavirus, a annoncé le maire Sadiq Khan.

Ces mesures visent à éviter que les transports en communs se retrouvent bondés une fois que les Britanniques reprendront le chemin du travail. Elles doivent aussi favoriser des alternatives aux trajets en voiture, plus polluants.

Ces changements peuvent permettre de multiplier par 10 les kilomètres parcourus en vélo et par cinq la marche après la sortie du confinement, estiment la mairie et l'autorité chargée des transports londoniens, TFL, dans un communiqué. Pour cela, Londres va créer un nouveau réseau cyclable temporaire, imitant d'autres villes comme Berlin ou New York qui ont aménagé la voirie pour favoriser les déplacements en petite reine.

Les trottoirs seront aussi agrandis dans les rues commerçantes pour permettre aux gens de garder leurs distances lorsqu'ils se croisent ou quand ils font la queue à l'entrée des magasins. Le stationnement et les voies réservées aux voitures seront déplacées pour permettre ces transformations.

"La capacité de nos transports publics sera considérablement réduite après le coronavirus en raison des énormes défis auxquels nous sommes confrontés en matière de distanciation sociale", a déclaré le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, dans ce communiqué.

Tout en appelant ceux qui le peuvent à continuer de travailler à domicile, l'édile a expliqué vouloir aider "ceux qui doivent se rendre au travail" et permettre aux "nombreux Londoniens qui ont redécouvert la joie de la marche ou du cyclisme pendant le confinement" de les pratiquer en toute sécurité.

Le confinement a été décrété le 23 mars et doit être réévalué jeudi, des annonces du gouvernement sur un assouplissement progressif étant attendues sous peu. Actuellement, les autorités recommandent d'éviter tout déplacement "non essentiel", mais autorisent les Britanniques à sortir de chez eux et faire de l'exercice une fois par jour.

