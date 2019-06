Will Claye a réussi la troisième meilleure performance de l'histoire en triple saut avec 18m14 (vent: +0,4 m/s), samedi à Long Beach.

Seuls le Britannique Jonathan Edwards (18m29) et le champion olympique 2016 américain Christian Taylor (18m21) sont allés plus loin que l'Américain.

Il est seulement le sixième athlète dans l'histoire à dépasser le seuil mythique des 18 mètres. Le champion du monde 2018 en salle et vice-champion du monde 2017 a pulvérisé son record personnel (17m91 m). Claye, 28 ans, disputait seulement son deuxième concours de l'année et a mordu ses cinq autres essais samedi lors du Jim Bush Track and Field meeting.

