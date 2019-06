Après avoir unifié ses unités pharma et santé en février, le chimiste de spécialités Lonza va partiellement externaliser la division Specialty Ingredients (LSI). Environ 130 postes sont menacés par ces mesures (archives).

Lonza poursuit la réorganisation de ses activités. Après avoir unifié ses unités pharma et santé en février, le chimiste de spécialités va partiellement externaliser la division Specialty Ingredients (LSI). Environ 130 postes sont menacés par ces mesures.

L'activité LSI, qui va rester en totalité propriété du groupe bâlois, sera externalisée et bénéficiera d'une direction indépendante. Ces mesures doivent permettre "un plus grand contrôle de l'activité opérationnelle et des coûts", a souligné Lonza lundi dans un communiqué.

Ces mesures doivent être mises en place d'ici mi-2020. Le groupe prévoit la suppression d'environ 130 postes, dont 50 en Suisse et 35 en Etats-Unis.

En février, Lonza avait annoncé qu'il allait unifier ses segments Pharma & Biotech et Consumer Health & Nutrition sous une même bannière, Lonza Pharma Biotech & Nutrition (LPBN).

Les anciennes unités Consumer Product Ingredients et Consumer & Resources Protection devraient quant à elles former la division Specialty Ingredients (LSI), sous la direction opérationnelle de Sven Abend.

